Видео мощного нокаута от украинского боксера муай-тай набирает популярность

Украинцу удалась отменная вертушка, во время которой он едва не оторвал голову сопернику.

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Оцініть удар від 1 до 5 😉👇 ⠀ 🎥 @muay_thai_spirit_gym

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Ранее мы писали, что украинский боец Муай-тай Анатолий Шпонарский победил на турнире в Таиланде очередного соперника. Сделал он это в изящной манере. Соперник даже не успевал реагировать на удары украинца.

Видео избиения появилось на канале Іnstagram украинской ассоциации Муай-тай. Подпись к видео гласит «Серия ударов Анатолия Шпонарского точно в цель в бою против соперника из Таиланда.

Пятый раунд поединка украинец начал мощно и, в итоге, победил по очкам». Шпонарский мощно работал ногами, и у соперника просто не было шансов опомниться.

 «Натаскал славно», «Подсечка топ», «Слава Украине», «Красиво», «Сильный», «Лучший», - комментируют видео подписчики.

Как сообщала Politeka, самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде, видео: его форме мог "позавидовать" Руис.

Также мы писали, что украинский боец уничтожил соперника: видео избиения.