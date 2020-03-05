Тайсон Фьюри в очередной раз подтвердил, что собирается завершить карьеру после боя против Энтони Джошуа

Победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира.

«У меня осталось еще два боя, потом настанет время серьезно задуматься о том, что делать дальше. Сколько можно? Я не проигрываю уже в 31 поединке, уже 12 лет выступаю в профессиональном боксе.

Я уже стал чемпионом мира в тяжелом весе. После победы над Кличко я получил все титулы. Думаю, последний бой будет с Энтони Джошуа», - об этом «Цыганский король» рассказал на шоу This Morning.

Ранее мы писали, что чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов драться с Энтони Джошуа.

Команда Фьюри даже готова заплатить Деонтею Уайлдеру, чтобы отложить реванш.

"Я предпочитаю сразу же выйти на Джошуа, но есть пункт о реванше в контракте с Уайлдером. Он должен быть соблюден, если только мы не договоримся, чтобы Уайлдер подождал. Мы готовы заплатить Уайлдеру, чтобы отложить реванш. Но это его выбор. Это было бы выгодное предложение для него", - заявил промоутер британского чемпиона Фрэнк Уоррен.

Кроме того, промоутер отметил, что Фьюри сломит Уайлдера.

"Я говорил с его менеджером. Деонтей убежден, что может нокаутировать Тайсона. Я в это не верю. Я еще перед их вторым поединком считал, что Фьюри сломит Уайлдера. Если Деонтей будет настаивать на реванше, мы займемся его организацией. Я хочу устроить поединок с Джошуа до конца года. Так мы гарантируем, что Энтони не проиграет кому-то другому", - резюмировал Фрэнк Уоррен.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

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