В Манчестере состоялся бой в супертяжелом весе между британцем Хьюи Фьюри - двоюродным братом Тайсона Фьюри, и чехом Павлом Соуром

Фьюри сразу проявил лидерские качаства и пытался пробить защиту соперника со средней дистанции, передает sport.ua.

В конце второго раунда Фьюри отправил Соура в нокдаун правым боковым. В третьем раунде чешский боксер вновь оказался на канвасе, после чего угол Соура выбросил на ринг полотенце.

Фьюри отправил в нокаута Соур в третьем раунде.

Видео поединка Хьюи Фьюри – Павел Соур

Напомним о том, что недавно Тайсон Фьюри заявил, что хочет открыть тренировочный зал для молодых боксеров.

"В данный момент я занимаюсь открытием боксерского зала. Работы в этом направлении уже ведутся полным ходом. Когда-то в детстве у меня была возможность прийти в зал и стать тем, кем я являюсь сейчас.

Хочу подарить детям такую же возможность. Пока что моя работа - это все мое хобби. Но после ухода из бокса я смогу посвятить новому занятию больше времени", - заявил Тайсон.

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