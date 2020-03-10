В Манчестере состоялся бой в супертяжелом весе между британцем Хьюи Фьюри - двоюродным братом Тайсона Фьюри, и чехом Павлом Соуром
Фьюри сразу проявил лидерские качаства и пытался пробить защиту соперника со средней дистанции, передает sport.ua.
В конце второго раунда Фьюри отправил Соура в нокдаун правым боковым. В третьем раунде чешский боксер вновь оказался на канвасе, после чего угол Соура выбросил на ринг полотенце.
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Фьюри отправил в нокаута Соур в третьем раунде.
Видео поединка Хьюи Фьюри – Павел Соур
Напомним о том, что недавно Тайсон Фьюри заявил, что хочет открыть тренировочный зал для молодых боксеров.
"В данный момент я занимаюсь открытием боксерского зала. Работы в этом направлении уже ведутся полным ходом. Когда-то в детстве у меня была возможность прийти в зал и стать тем, кем я являюсь сейчас.
Хочу подарить детям такую же возможность. Пока что моя работа - это все мое хобби. Но после ухода из бокса я смогу посвятить новому занятию больше времени", - заявил Тайсон.
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