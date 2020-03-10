Ганский боксер Теофиль Тетте в бою с Энтони Фаулером часто оказывался на настиле ринга из-за скольжения своей обуви, которая была обмотана скотчем
Как сообщает The Sun, изначально Фаулер должен был встретиться в минувшую субботу с Джеком Флэтли, однако за неделю до поединка бой был отменен.
Новым соперником британца стал Тетте. Но составить конкуренцию Фаулеру ганец не смог. Их бой не продлился и одного раунда.
Тетте четыре раза оказался в нокдауне, но во многом его падения были вызваны не ударами соперника, а плохим сцеплением между его обувью, которая была обмотана скотчем, и настилом ринга.
К слову, судьи лишили победы украинского боксера Сергея Радченко в бою с Артуром Шпилькой из Польши.
8 марта состоялся поединок в тяжелом весе. Боксеры встретились на ринге арены Hala Sportowa в польском городе Ломжа.
Сергей Радченко (7-6, 2 нокаутом) и Артур Шпилька (24-4, 16 нокаутом) сражались 10 раундов. В итоге поляк победил по решению судей, которые выставили такие баллы: 95:93, 95:93, 94:94.
За время боя 32-летний украинский спортсмен два раза отправлял противника в нокдаун (на 3-м и 5-м раунде). Это могло принести ему победу, но в 9-м раунде рефери зафиксировали удар предплечьем со стороны Сергея Радченко и сняли с него баллы.
Напомним, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе: "Это абсолютная глупость".
Как сообщала Politeka, Усик рассказал историю о знакомстве с Ломаченко: "Какой-то маленький чувак".
Также Politeka писала, что конфуз боксера во время боя попал на видео: "Выпал из трусов".