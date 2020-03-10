Украинский боксер среднего веса Федор Черкашин, который выступал за Польшу, победил француза Патрика Менди

Украинец контролировал ход боя и в 7-м раунде отправил соперника в жесткий нокдаун. Менди сумел подняться, но рефери остановил бой.

К слову, судьи лишили победы украинского боксера Сергея Радченко в бою с Артуром Шпилькой из Польши.

8 марта состоялся поединок в тяжелом весе. Боксеры встретились на ринге арены Hala Sportowa в польском городе Ломжа.

Сергей Радченко (7-6, 2 нокаутом) и Артур Шпилька (24-4, 16 нокаутом) сражались 10 раундов. В итоге поляк победил по решению судей, которые выставили такие баллы: 95:93, 95:93, 94:94.

За время боя 32-летний украинский спортсмен два раза отправлял противника в нокдаун (на 3-м и 5-м раунде). Это могло принести ему победу, но в 9-м раунде рефери зафиксировали удар предплечьем со стороны Сергея Радченко и сняли с него баллы.

Напомним, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе: "Это абсолютная глупость".

Как сообщала Politeka, Усик рассказал историю о знакомстве с Ломаченко: "Какой-то маленький чувак".

Также Politeka писала, что конфуз боксера во время боя попал на видео: "Выпал из трусов".