Украинский боксер Александр Усик в хорошем настроении продолжает готовиться к бою против Дерека Чисоры

В этот раз украинец выполнил несколько цирковых трюков во время тренировочного занятия.

В комментариях подписчики шутят и пишут, что боксеру будет чем заняться на пенсии. Кроме того, некоторые пользователи сети отметили, что по сравнению с Чисорой, Усик выглядит худым.

"На пенсии с голода не помрешь", "Худой какой то", "Саня ты смотри а то Чисора большой а ты как будто похудел, будем пережывать", "Зверь", " На пенсию в боксе выйдешь, можно в цирке подрабатывать".

К слову, мы уже писали, что украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает активную подготовку к своему следующему бою.

Знаменитый украинский боксер будет драться с мощным британцем Дереком Чисорой. По словам промоутера Усика Эдди Хирна, проведение боя планируется на 23 мая. Поединок, скорее всего, пройдет на арене "О2" в Лондоне.

Фото со своей тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".

Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.

Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".