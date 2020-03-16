Тайсон Фьюри угодил в крупный скандал из-за употребления допинга

Как сообщает Daily Mail, член команды британца в ноябре 2016 года предлагал фермеру Мартину Кэрфуту 30 тысяч долларов, чтобы тот дал нужные для команды боксера показания.

Фермер должен был выступить в суде, заявив, что допинг в организм боксера попал из-за испорченного мяса кабана, которое он поставлял команде Фьюри.

Мужчина дал нужные показания, но так и не получил денег за свою помощь.

"Вы должны понять, что я никогда не держал кабанов. А именно это они хотели от меня услышать. Они предложили мне крупные деньги, и я купился на их историю", – заявил Кэрфут.

Британское антидопинговое агентство (UKAD) учтет показания фермера и будет расследовать дело Фьюри. Если ведомству удастся доказать вину британского боксера, ему грозит дисквалификация на восемь лет.

К слову, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер проведут третий бой.

Поединок Фьюри - Уайлдер может пройти во второй половине июля в Лас-Вегасе, США.

Реванш должен состояться к концу июля в США. Скорее всего, бой Фьюри - Уайлдер пройдет 18 или 25 июля.

Также мы писали, что Кенни Бейлис, рефери боя Уайлдер – Фьюри 2, рассказал, что у него была мысль, чтобы остановить поединок до того, как угол американца выбросил полотенце.

«Считаю, что остановка была своевременной, поскольку перед этим во время минутного перерыва между раундами я подходил к Деонтею. Я посмотрел на него и объяснил, что рефери обычно говорят бойцам: «Послушай, ты должен что-то мне показать». Боксеры знают, что если после этого они ничего не демонстрируют на ринге, то я могу сделать свою работу и остановить бой", - отметил рефери.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

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