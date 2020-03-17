Украинский боксер Александр Усик поделился мнением, относительно возможного поединка против Тайсона Фьюри

Британец ранее заявил, что может победить украинца даже если будет держать одну руку завязанной за спиной. Ответ Усика не заставил себя долго ждать.

"Мне Фьюри симпатичен, как он себя ведет. Многие видят в нем дурака, но я знаю, что все это запланировано. Если он считает, что может победить меня с завязанной рукой за спиной, то я могу закрыть себе глаза, завязать одну руку себе за спину и еще пусть кто-то меня держит за ногу", - заявил Усик.

Ранее мы писали, что Тайсон Фьюри будет явным фаворитом в третьем бою с Деонтеем Уайлдером.

Букмекеры отмечают, что победа во втором бою сделала Фьюри фаворитом в повторном поединке с "Бронзовым бомбардировщиком" и с другими топ-боксерами дивизиона.

Сейчас шансы на победу Фьюри в третьем бою с Уайлдером составляют 1,36 против 3,75 американца.

В случае поединка Фьюри с Энтони Джошуа коэффициент на Тайсона составляет 1,5 против 2,75 на Энтони.

К слову, по мнению аналитиков, большие шансы на победу над Тайсоном Фьюри есть у Александра Усика (коэффициент на победу украинца - 2,62).

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

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