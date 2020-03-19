Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал, что думает о поединке Усик - Чисора

«Усику нет смысла сразу боксировать против Фьюри или Джошуа. А Чисора как раз такой соперник, который будет для Саши хорошей проверкой. Хотя люди тоже могут сказать, что это неправильно, типа зачем сразу Чисору, нужно кого-то послабее. А был бы кто-то послабее, сказали бы, что он мешкобой», – поделился мнением Гвоздик в интервью Luckypunch.net.

Ранее мы писали, что промоутер Александра Усика Эдди Хирн надеется, что ситуация с коронавирусом не повлияет на проведение поединков.

«Впереди у нас много боев, и я надеюсь, что все пройдет как обычно. У болельщиков в боксе уникальная роль, они во время боя помогают боксеру выйти на новый уровень».

«Я не представляю, как можно провести бой Усик - Чисора без болельщиков в зале. Или как Энтони Джошуа будет драться с Кубратом Пулевым на пустом стадионе. Такого просто не будет», - считает Хирн.

Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".

Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.

Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".