Украинский боксер Александр Усик рассказал, что не стоит паниковать из-за эпидемии коронавируса

"Паника бежит впереди нас. Паника порождает панику. Зачастую, когда один паникует - девять вокруг тоже начинают паниковать. Так вот, этого паникера нужно успокоить, замотать ему рот скотчем и все. Друзья, рационально рассудите сами. Посмотрите в зеркало и задайте себе вопрос: если даже не дай Бог что-то там случится, есть ли решение? Если есть - замечательно. Это не проблема, не надо паниковать. Нет решения? Все, ждите своего часа", - сказал Усик в прямом эфире в Instagram.

По мнению боксера туалетная бумага и гречка не помогут.

"Мы цивилизованные, мы так ведем себя красиво, мы такие толерантные, воспитанные, красиво научились говорить, но как только появляется проблема, мы все залетаем в магазины и "буцкаем" друг друга за рулон бумаги или за пакет гречки. Офигеть, как вся наша цивилизованность или толерантность сразу куда-то пропадает", – подытожил боксер.

Ранее мы писали, что британец Дэвид Хэй рассказал, что думает об украинских боксерах Василии Ломаченко и Александру Усика.

Об этом успешный боец в тяжелом и супертяжелом дивизионах рассказал в интервью для новостного портала Seconds Out.

"Что делают эти парни из Восточной Европы, прежде всего украинцы? Ломаченко и Усик, например, ждут. Они внимают тому, что делаешь ты, дают тебе делать то, что ты делаешь. Они не против проиграть первый-второй раунды. Потому что первые два раунда они просчитывают тебя, смотрят твои финты, наблюдают за передвижениями".

Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".

Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.

Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".