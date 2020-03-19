Дерек Чисора прокомментировал возможный перенос боя против Александра Усика

Кроме того, боксер рассказал, сможет ли он нокаутировать украинца, передает sport.ua.

"Я согласен на бой за закрытыми дверями с судейским корпусом, да. Я очень уверен сейчас [ред. - что сможет нокаутировать Александра Усика]. Я раздроблю его, он раздробит меня, мы раздробим друг друга, но я знаю, как факт, — я нанесу силовой удар, который потрясет его, а после выключу его", - заявил Чисора.

К слову, недавно мы писали, что украинский боксер Александр Гвоздик рассказал, что думает о поединке Усик - Чисора.

«Усику нет смысла сразу боксировать против Фьюри или Джошуа. А Чисора как раз такой соперник, который будет для Саши хорошей проверкой. Хотя люди тоже могут сказать, что это неправильно, типа зачем сразу Чисору, нужно кого-то послабее. А был бы кто-то послабее, сказали бы, что он мешкобой», – поделился мнением Гвоздик в интервью Luckypunch.net.

Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".

Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.

Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".