Экс-чемпион Майки Гарсия поделился прогнозом на бой Ломаченко - Лопес

Гарсия считает, что украинец фаворит, но исход может быть не в его пользу, передает sport.ua.



«Я думаю, что это, наверное, будет самый трудный бой для Ломы со времен Линареса. Этот бой будет более жестким, потому что Теофимо сильный и мощный, крупный от природы и быстрый. Лома в легком весе не совсем то же самое, когда он был во втором полулегком или даже ниже.



Я думаю, что у Теофимо гораздо больше шансов, чем думают люди, но я все еще склоняюсь к тому, чтобы украинец выиграет решением судей. Я не думаю, что Лома может потрясти Лопеса, но я определенно вижу, как Теофимо может нанести урон Ломе. Думаю, что Лома выигрывает этот бой по очкам, но я не удивлюсь, если Лопес чертовски потрясет его и остановит», – сказал Гарсия.

Ранее мы писали, что тренер и отец Теофимо Лопеса заявил, что украинец Василий Ломаченко обязан провести бой с его сыном.

"Бой с Ломаченко уже сделан. Мы только работаем над деньгами и местом проведения. Но бой уже готов. Ломаченко не может не придерживаться своих слов. Он должен подраться с нами, потому что иначе Василия сильно побьют его люди из Украины. Скажут: "Что за хрень?". Мы добыли пояс, он должен драться с нами. У Ломаченко нет другого выхода. Я сделал Ломаченко шах. Прямо сейчас у него шах и мат", – заявил Лопес-старший.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.