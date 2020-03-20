Непобежденный украинский боксер-профессионал Александр Усик повторил тренировочный трюк Василия Ломаченко
Ломаченко прославился уникальным упражнением, благодаря которому он тренирует силу, реакцию и скорость. Главная особенность упражнения - поймать на ходу четыре монеты.
Сейчас Усик готовится ко второму поединку в супертяжелом весе против Дерека Чисора.
Усик повторил трюк Ломаченко и опубликовал подтверждение в Instagram.
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В комментариях пользователи сети пишут хвалебные слова, некоторым упражнение украинца напомнило Брюса Ли: " Chemp😎 ", "Так умел только Брюс Ли и умеет Александр", "Это называются быстрые руки, я больше трёх поймать не могу", " Саня можно в цирк идти если с боксом не попрёт👏. Любим тебя и болеем за тебя! 💪".
Ранее мы писали, что украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает активную подготовку к своему следующему бою.
Знаменитый украинский боксер будет драться с мощным британцем Дереком Чисорой. По словам промоутера Усика Эдди Хирна, проведение боя планируется на 23 мая. Поединок, скорее всего, пройдет на арене "О2" в Лондоне.
Фото со своей тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".
Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.
Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".