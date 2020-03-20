Глава промоутерской компании Эдди Хирн считает, что полноценно бокс вернется уже летом, после того, как утихнет пандемия коронавируса
Примерно в этот период состоится супербой во втором среднем весе между Саулем Альваресом (53-1-2, 35 КО) и Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО).
Слова британца приводит Britishboxingnews.co.uk.
«Билли Джо заключил сделку на бой с Канело, и сейчас все зависит от того, когда бокс возобновит свою работу. Случится ли это в июне или июле? Если да, то есть все шансы, что Сауль и Билли встретятся в этот период, а дата третьего боя Альвареса с Головкиным будет перенесена.
В данный момент Сондерс в Вегасе, у него тренировочный лагерь с Беном Дэвисоном и Джошем Тейлором. Сейчас нужно оставаться сосредоточенными. Я уверен, что летом бокс вернется, и бой Канело – Сондерс состоится».
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Ранее Головкин и Альварес уже дважды проводили поединки. В первом бою судью присудили ничью, а во втором победу одержал Альварес.
В прошлом, Оскар де ла Хойа, который представляет интересы Альвареса, уже высказывался по поводу третьего боя Альварес – Головкин.
Он заявил, что поединок завершится нокаутом.
«Я думаю, что разница на этот раз будет в том, что бой завершится досрочно. Теперь они знают стиль друг друга. В первом поединке многие люди говорили, что Головкин победил, потому что постоянно шел вперед и был более агрессивен.
Поэтому я говорил Канело, что он должен сам наступать на GGG. Он сделал это и победил в реванше. Если случится третий бой, то тут нет места для решения судей или чего-то в этом роде, я думаю, что он должен вырубить этого парня, чтобы победить», — рассказал промоутер для Fightnews.
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