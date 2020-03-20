Украинский супертяж Александр Усик, рассказал о возможности проведения второго поединка против Мурата Гассиева

«Меня часто спрашивают, что я могу сказать о Мурате Гассиеве. Замечательный спортсмен и воспитанный человек. Благодарность родителям за воспитание такого мужчины. Хотел бы я провести с ним еще один поединок? Если это будет иметь смысл, то почему бы и нет? На данный момент я об этом не думал. Не знаю, хочу или не хочу. Даже не могу ответить вам на этот вопрос. Если это будет выгодно нам обоим, то можно провести бой», – сказал Александр.

Ранее мы писали, что глава промоутерской компании Эдди Хирн считает, что полноценно бокс вернется уже летом, после того, как утихнет пандемия коронавируса.

Примерно в этот период состоится супербой во втором среднем весе между Саулем Альваресом (53-1-2, 35 КО) и Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО).

«Билли Джо заключил сделку на бой с Канело, и сейчас все зависит от того, когда бокс возобновит свою работу. Случится ли это в июне или июле? Если да, то есть все шансы, что Сауль и Билли встретятся в этот период, а дата третьего боя Альвареса с Головкиным будет перенесена.

В данный момент Сондерс в Вегасе, у него тренировочный лагерь с Беном Дэвисоном и Джошем Тейлором. Сейчас нужно оставаться сосредоточенными. Я уверен, что летом бокс вернется, и бой Канело – Сондерс состоится».

Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".

Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.

Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".