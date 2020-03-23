Лучшие нокауты братьев Кличко, Усика и Ломаченко вспомнили в сети

Издание xsport.ua составило подборку лучших ударов украинских боксеров.

Владимир Кличко – Кубрат Пулев

Сложно выбрать только один нокаут у боксера с 53 досрочными победами, поэтому есть еще одно видео.

Владимир Кличко – Коди Кох

Бой Александра Усика – Тони Белью до сих помнят многие

Легендарный поединок Александра Гвоздика – Адониса Стивенсона тоже считается одним из лучших в истории украинского бокса.

Виталий Кличко – Албен Белински

К слову, ранее мы писали, что самыми зрелищными всегда были поединки в тяжелой весовой категории.

Топ боксеров, с максимально мощными ударами:

№3 Луис Ортис

Несмотря на лишний вес кубинец сразил таких жестких парней как Брайан Дженнингс, Тони Томпсон и Малик Скотт.

В течение своей карьеры Ортис провел 31 бой, из которых выиграл нокаутом 26 поединков.

№2 Деонтей Уайлдер

На второй позиции, неожиданно для многих, оказался обладатель, вероятно, самого сильного удара в боксе на текущий момент – Деонтей Уайлдер.

У «Бронзового Бомбардировщика» 41 победа нокаутом из 42-х. Подобной статистики небыло даже у Майка Тайсона.

№1 Энтони Джошуа

На первом месте оказался чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа, которые имеет 21 досрочную победу из 23-х.

Главной причиной, по которой Джошуа выше Уайлдера – уровень оппозиции. Среди досрочно поверженных соперников британца: Диллиан Уайт, Чарльз Мартин, Владимир Кличко и Александр Поветкин.

Напомним, недавно мы опубликовали топ-5 лучших боксеров в истории: кто так и остался непобежденным.

Кроме того, Politeka сообщала, кто попал в список лучших боксеров года, неожиданные имена.

Также Politeka писала о том, что украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.