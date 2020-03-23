Лучшие нокауты братьев Кличко, Усика и Ломаченко вспомнили в сети
Издание xsport.ua составило подборку лучших ударов украинских боксеров.
Владимир Кличко – Кубрат Пулев
Сложно выбрать только один нокаут у боксера с 53 досрочными победами, поэтому есть еще одно видео.
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Владимир Кличко – Коди Кох
Бой Александра Усика – Тони Белью до сих помнят многие
Легендарный поединок Александра Гвоздика – Адониса Стивенсона тоже считается одним из лучших в истории украинского бокса.
Виталий Кличко – Албен Белински
К слову, ранее мы писали, что самыми зрелищными всегда были поединки в тяжелой весовой категории.
Топ боксеров, с максимально мощными ударами:
№3 Луис Ортис
Несмотря на лишний вес кубинец сразил таких жестких парней как Брайан Дженнингс, Тони Томпсон и Малик Скотт.
В течение своей карьеры Ортис провел 31 бой, из которых выиграл нокаутом 26 поединков.
№2 Деонтей Уайлдер
На второй позиции, неожиданно для многих, оказался обладатель, вероятно, самого сильного удара в боксе на текущий момент – Деонтей Уайлдер.
У «Бронзового Бомбардировщика» 41 победа нокаутом из 42-х. Подобной статистики небыло даже у Майка Тайсона.
№1 Энтони Джошуа
На первом месте оказался чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа, которые имеет 21 досрочную победу из 23-х.
Главной причиной, по которой Джошуа выше Уайлдера – уровень оппозиции. Среди досрочно поверженных соперников британца: Диллиан Уайт, Чарльз Мартин, Владимир Кличко и Александр Поветкин.
Напомним, недавно мы опубликовали топ-5 лучших боксеров в истории: кто так и остался непобежденным.
Кроме того, Politeka сообщала, кто попал в список лучших боксеров года, неожиданные имена.
Также Politeka писала о том, что украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.