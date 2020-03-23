Самые обидные поражения Ломаченко, Кличко и Гвоздика вспомнили в сети
Издание xsport.ua составило рейтинг неоднозначных проигрышей украинцев.
Виталий Кличко – Леннокс Льюис
У клиентов ПриватБанка исчезают деньги, в банке разводят руками: "вернуть нельзя, так как..."
Курс валют после выходных резко изменится, НБУ поразил новыми цифрами: что будет с долларом
Джей Ло показала подросшего сына, кадры взбудоражили сеть: «Маленький сердцеед»
Глоба назвал знаки Зодиака, которым не страшен коронавирус: кого болезнь обойдет стороной
Василий Ломаченко – Орландо Салидо
Грубый бокс от Салидо и недостаток опыта от украинца сделали свое дело. Но Ломаченко после этого покорил три дивизиона и вскоре может стать абсолютным чемпионом.
Владимир Кличко – Тайсон Фьюри
Украинец доминировал в супертяжелом весе, но не смог справиться с юрким и хаотичным британцем.
Александр Гвоздик – Артур Бетербиев
К слову, после этого поражения украинец обещает вернуться и провести реванш с Бетербиевым.
К слову, бой Ломаченко - Лопес не состоится 30 мая.
Поединок будет перенесен в связи с пандемией коронавируса.
Об этом Лопес сказал сайту BoxingScene.com.
"Бой уже не состоится 30 мая. Это будет абсолютно другая дата. Top Rank отправил Ломаченко домой, в Украину. Обычно мы, боксеры, начинаем подготовку за два месяца до боя, и как раз сейчас мы должны начинать", - добавил боксер.
Кроме того, он отметил, что поединок могут перенести больше, чем на месяц: "Никто не знает, когда это закончится. Если в апреле, то бой, возможно, перенесут на июнь. Возможно, придется ждать два или два с половиной месяца. Верю, что бой состоится. Вопрос лишь в том, когда именно".
Напомним, недавно мы опубликовали топ-5 лучших боксеров в истории: кто так и остался непобежденным.
Кроме того, Politeka сообщала, кто попал в список лучших боксеров года, неожиданные имена.
Также Politeka писала о том, что украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.