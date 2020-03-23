Украинец несмотря на карантин активно продолжает подготовку к бою с Чисорой

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александра Усик продолжает подготовку к бою против Дерека Чисоры

Усик зря не теряет время на карантине. Украинец вновь продемонстрировал легендарный трюк с монетками, на этот раз усложнив его.

Новий рівень ловіння монеток від Усика 🔝⚡️ Новий рівень ловіння монеток від Олександра Усика 🔝⚡️ ------------------------------------------------------------------------------------------------ Партнер Ukrainian Boxing Arena - Ukrainian Boxing Group: Слава Україні! 🥊 Gepostet von Ukrainian Boxing Arena am Sonntag, 22. März 2020

К слову, боксер показывает этот трюк во второй раз.

Ранее Ломаченко прославился уникальным упражнением, благодаря которому он тренирует силу, реакцию и скорость. Главная особенность упражнения - поймать на ходу четыре монеты.

Ранее мы писали, что украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает активную подготовку к своему следующему бою.

Знаменитый украинский боксер будет драться с мощным британцем Дереком Чисорой. По словам промоутера Усика Эдди Хирна, проведение боя планируется на 23 мая. Поединок, скорее всего, пройдет на арене "О2" в Лондоне.

Фото со своей тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".

Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.

Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".