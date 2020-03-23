Украинский боксер, выступавший в легкой весовой категории Андрей Котельник первым привез чемпионский бой в Украину

22 марта 2008 года, 12 лет назад украинец сумел получить второй чемпионский шанс, пишет xsport.ua.

Британец Гэвин Рис, который на тот момент шел без поражений, так еще и дрался дома, очевидно, был уверен в своей победе.

«Я не верю в то, что Котельник сможет у меня выиграть. После того, как я отправлю Котельника паковать вещи, я сразу наберу нашего промоутера Фрэнка Уоррена и буду просить его о том, чтобы организовать встречу с Ханом».

Но уже в третьем раунде украинец разбил нос сопернику. Позже британец называл это главной причиной своего поражения.

12 раунд - Котельник заряжает в Риса комбинацию с двух ударов по корпусу и трех – в голову. Британец пытается клинчевать, падает, но рефери не отсчитывает нокдаун домашнему боксеру и даже помогает тому подняться. Но Рис простоял недолго.

К слову, яркий нокаут от двухметрового украинского боксера муай-тай Олега Приймачова появился в сети.

29-летний уроженец села Засулля (Лубенский район, Полтавская область), который в прошлом году выиграл чемпионат мира, вырубил оппонента убийственным ударом колена в голову.

Напомним, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе: "Это абсолютная глупость".

Как сообщала Politeka, Усик рассказал историю о знакомстве с Ломаченко: "Какой-то маленький чувак".

Также Politeka писала, что конфуз боксера во время боя попал на видео: "Выпал из трусов".