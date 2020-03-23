Украинский голкипер Александр Шовковский опроверг слова Александра Алиева, который заявил, что в "Динамо" выпивали все, а он и Милевским были крайними

"Знаете, яд от лекарства отличается дозировкой. Если выпить 50 граммов вина или виски, то это может быть лекарством, а если 200-300-400 — это будет не на пользу", - высказался СаШо в интервью XSPORT.

Ранее бывший вратарь Динамо Александр Шовковский оказался среди лучших голкиперов в истории Лиги чемпионов.

Европейский футбольный союз (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал список вратарей, отыгравших наибольшее количество матчей в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов, в который попал легендарный украинский голкипер.

Ранее мы писали, что полузащитник Динамо Беньямин Вербич высказал свое мнение о защитнике Виталии Миколенко.

Вербич назвал его "вторым Андреем Шевченко".

"Он постоянно забегает мне за спину, а я ему не отдаю передачи. Что он может обо мне думать? Миколенко – топ. Это новый Шевченко, он стоит минимум 40 миллионов евро", – заявил Вербич на Youtube.