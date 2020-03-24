Украинский боец смешанных боевых искусств Марина Мороз опубликовала фото с больницы после поединка

Бой состоялся на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Бразилии.

Украинка опубликовала снимок, где она лежит на больничной кровати с огромной раной на голове. Но рекордсменка UFC на фото улыбается и демонстрирует всем флаг Украины.

Ранее мы писали, что экс-боец смешанных единоборств Сидни Суини активно набирает популярность благодаря ролям в известных молодежных сериалах.

Но многие знают девушку благодаря спортивным достижением. С 14 лет Суини начала заниматься MMA, а в 18 приняла участие в соревнованиях по грэпплингу, в котором ей противостояли парни из более высокой весовой категории.

В одном из интервью она рассказала, что заняла первое место на соревнованиях, и заверила, что они не поддавались.

Экс-боец MMA успешно ведет страницу в соцсетях - у Сидни более 1 млн. подписчиков. В профиле часто появляются откровенные фото, которые собирают тысячи лайков и сотни комментариев.

Напомним, "украинский Хабиб" одержал 23-ю победу подряд: видео яркого боя.

Как сообщала Politeka, экс-боец MMA похвасталась идеальными формами, фото: «как сочно».

Также Politeka писала, что российского бойца ММА вырубили за 33 секунды, видео избиения.