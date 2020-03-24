Экс-чемпион Конор Макгрегор поддержал итальянцев из-за эпидемии коронавируса
На своей странице в Instagram Макгрегор выразил слова поддержки жителям Италии.
"Не могу перестать думать об Италии. Каждый день я молюсь за эту великую нацию, которая подарила миру огромное количество удивительных вещей: от людей до архитектуры. У нее свой стиль! А эта кухня и искусство! Список можно продолжать.
Италия и ее люди - олицетворение всего лучшего, что есть у человечества. Господь Иисус, пожалуйста, спаси Италию и ее людей сейчас и каждый день", - подписал фото Макгрегор, на котором изображена пустая, безлюдная улица из-за карантина.
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Ранее мы писали, что коронавирус распространяется в мире с огромной скоростью и естественно, что эпидемия повлияла на некоторые события в мире спорта.
Так, чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса. Отмечается, что на две недели приостановлены Примера и Сегунда.
Также «Ювентус» на своем официальном сайте сообщил о первом случае заболевания коронавирусом в клубе. Вирус обнаружен у защитника Даниэле Ругани.
Как сообщается, болезнь у игрока на данный момент протекает бессимптомно. «Ювентус» проводит все необходимые процедуры внутри команды, в том числе изоляцию всех, кто имел контакт с Ругани.
Футбольный клуб «Реал Мадрид» также объявил, что уходит на карантин из-за коронавируса.
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