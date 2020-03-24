Промоутер Эдди Хирн заявил, что готовится к отмене боя Усик - Чисора

"Я думаю, что бой будет перенесен. Официальное объявление о судьбе поединка будет сделано на этой неделе, но я думаю, что шансы на его проведение в мае крайне ограничены", – сказал Хирн в интервью BoxingNews24.

Кроме того, он отметил, что какие-либо боксерские поединки вряд ли удастся провести в 2020 году.

Невзирая на карантин и пандемию коронавируса украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает активную подготовку к своему следующему бою.

Фото со своей тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Кроме того, мы писали, что украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился своим мнением относительно боя Александра Усика против Дерека Чисоры.

«Думаю, что это будет самый тяжелый бой в карьере для Александра Усика, потому что Чисора очень опытный и сильно бьющий боксер. Думаю, что Дерек будет применять любые приемы, чтобы ударить Усика. А насколько грязным он может быть, мы помним со времен боя против Кличко. Плюс ко всему, у Александра был долгий простой без боев, что тоже играет против него. Но я верю в его победу», - заявил Сиренко.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.