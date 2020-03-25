Промоутер Боб Арум рассказал, когда может состояться третий бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера



«Понятно, что 18-го июля этого боя не будет. Мы даже не знаем, будет ли тогда уже работать арена MGM.



Вы не можете гарантировать бойцам, что вечер бокса состоится именно в эту дату. Мы не сможем убедить в этом ни себя, ни их. А где они будут тренироваться? Это бессмысленно. Нужно просто сделать шаг назад. А как вы собираетесь продавать билеты? Это абсолютное сумасшествие говорить о том, что бой все еще в силе, когда жители Британии даже не могут сюда добраться.



Так что всем необходимо сделать один шаг назад. Бокс не находится в изоляции, он является лишь частью того, что сейчас происходит в мире. Поэтому, скорее всего, поединок состоится в начале октября», – заявил Арум.

К слову, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй заявил, что был очень впечатлен победой Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером.

Он посоветовал «Цыганскому королю» делать в дальнейшем все то же самое, что и перед реваншем.

«Я не знаю, что повлияло на результат боя. Может, это дополнительный вес, новый тренерский штаб или настрой на реванш. Но я уверен, что Фьюри нужно продолжать то, что он делал перед реваншем с Уайлдером. Такой боксер нокаутировал бы даже Владимира Кличко, уж поверьте.

Это новый Тайсон Фьюри, которого мы еще не видели. Если честно, я даже и не думал, что такие супертяжеловесы существуют на нашей планете. Я всегда знал, что Фьюри точно занимает место в тройке сильнейших боксеров этого веса», - передает слова чемпиона BoxingNews24.

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