Боксер Александр Усик рассказал, что нужно сделать, чтобы в Украине был мир

"Нужно создать дружбу между людьми. Чтобы не разделяли на московских, или на киевских, или на западенцев, или на еще кого-то", – считает боксер.

Усик сказал, что не нужно завидовать соседу, если он ездит на хорошей машине.

"Нужно жить, радоваться, бросаться снежками, улыбаться, обливаться водой", – резюмировал украинец.

Ранее мы писали, что Александр Усик раскрыл подробности личной жизни во время Великого поста.

В частности, боксер расказал от чего воздерживается в это время.

«От чего я воздерживаюсь во время поста? От многих вещей. Воздерживаюсь от близости с женой. Но это должно прийти к обоим людям - и к жене, и к мужу. Если муж соблюдает пост, а жена требует от него супружеских обязательств, то их надо выполнять. Если вы вдвоем к этому пришли, то это маленькая победа.

Я слежу за своим языком, высказываниями. Все мы люди, бывает иногда сквернословие. Стараюсь не только во время поста, но в обиходе не использовать эти ненужные слова. Воздерживаюсь от тусовок, встреч, абсолютно ненужных посиделок и разговоров. Мягче надо становиться. Не только когда идет пост, а в любое время», - поделился Усик.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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