Итальянский футболист Паоло Мальдини, у которого был диагностирован коронавирус, рассказал о сильной боли и давлении в груди

"Я чувствую себя неплохо. Худшее позади. Еще немного кашляю. Сухой кашель, как вы можете слышать. Не чувствую вкусов и запахов, надеюсь, они вернутся. В общем, это все похоже на грипп, только тяжелее. Но это явно не обычный грипп. Я знаю свое тело. Спортсмен идеально знает себя. Такого никогда не было: очень сильная боль, давление в груди. Это новый вирус. Организм борется с врагом, которого не знает", - заявил знаменитый итальянец у себя в Instagram.

Мальдини отметил, что не знает, кто мог его заразить, но есть подозрения, что это супруга.

"У жены долго была простуда, очень странная, она три недели провела в постели. Но это было еще в середине февраля. Кристиан, наш старший сын, живет с нами, он тоже болел. Ему было хуже всех в семье. У меня первые симптомы появились 5 марта. Боль в суставах и мышцах. Жар, температура была 38,5. На следующий день мне нужно было в Миланелло, но я остался дома", - отметил Паоло в интервью Corriere dello Sport.

Ранее мы писали, что Конор Макгрегор поддержал итальянцев из-за эпидемии коронавируса.

На своей странице в Instagram Макгрегор выразил слова поддержки жителям Италии.

"Не могу перестать думать об Италии. Каждый день я молюсь за эту великую нацию, которая подарила миру огромное количество удивительных вещей: от людей до архитектуры. У нее свой стиль! А эта кухня и искусство! Список можно продолжать.

Италия и ее люди - олицетворение всего лучшего, что есть у человечества. Господь Иисус, пожалуйста, спаси Италию и ее людей сейчас и каждый день", - подписал фото Макгрегор, на котором изображена пустая, безлюдная улица из-за карантина.

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