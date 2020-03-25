Супертяж Тайсон Фьюри заявил, что проведет еще два боя, и завершит карьеру

Слова 31-летнего боксера приводит The Sun.

«У меня осталось еще два боя, после чего мы с женой подумаем о том, что будем делать дальше.

Я остаюсь непобедимым, проведя 31 бой, это мой 12-й год в качестве профессионального боксера.

Я уже был неоспоримым чемпионом мира в супертяжелом весе. Когда я победил Кличко, я получил все его пояса. Так что в моем понимании Энтони Джошуа просто подобрал то, что лежало" - сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри

Британец заявил, что сначала он планирует провести третий бой против американца Даонтея Уайлдера, а затем встретиться с соотечественником Энтони Джошуа, чтобы объединить чемпионские пояса.

К слову,  британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри нокаутировал соперника и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.

Уайлдер начал спорить с судьей о результате боя и выразил непонимание своей команде, почему остановили поединок.

Ранее мы писали, что перед боем Тайсон Фьюри заявил, что его не впечатляют нокауты Деонтея Уайлдера.

Уайлдер-Фьюри 2

Британский боксер отметил, что бывший лидер хэвивейта Владимир Кличко бил сильнее, чем американец. 

«Уайлдер не может быть самым грозным панчером, поскольку он не смог нокаутировать «Цыганского короля». Я принял его мощнейшие удары на челюсть и смог подняться. Не думаю, что Деонтей бьет сильнее, чем Кличко.

Владимир обладал сокрушительным нокаутирующим ударом, к тому же он провел больше боев, чем Уайлдер. Не поймите меня неправильно, ведь все супертяжеловесы обладают тяжелым ударом. Просто в случае с Уайлдером главную роль играет не мощь, а скорость, с которой он доносит удары", - рассказывает Фьюри.

В то же время, Фьюри отметил, что у Уайлдера боксерский интеллект више, чем чем у бойцов вроде Кличко.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.