Украинский боксер Александр Усик рассказал,что нужно делать во время карантина
«Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь. Мы голову забиваем лишним.
Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДЕ, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим?», – заявил боксер.
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К слову, Александр Усик уже делился мнением относительно коронавируса. Он сообщал, что не стоит паниковать из-за эпидемии.
"Паника бежит впереди нас. Паника порождает панику. Зачастую, когда один паникует - девять вокруг тоже начинают паниковать. Так вот, этого паникера нужно успокоить, замотать ему рот скотчем и все. Друзья, рационально рассудите сами. Посмотрите в зеркало и задайте себе вопрос: если даже не дай Бог что-то там случится, есть ли решение? Если есть - замечательно. Это не проблема, не надо паниковать. Нет решения? Все, ждите своего часа", - сказал Усик в прямом эфире в Instagram.
По мнению боксера туалетная бумага и гречка не помогут.
" Мы цивилизованные, мы так ведем себя красиво, мы такие толерантные, воспитанные, красиво научились говорить, но как только появляется проблема, мы все залетаем в магазины и "буцкаем" друг друга за рулон бумаги или за пакет гречки. Офигеть, как вся наша цивилизованность или толерантность сразу куда-то пропадает", – подытожил боксер.
Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".
Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.
Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".