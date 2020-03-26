Сестра украинского боксера Василия Ломаченко Анастасия в соцсетях очень известна

Поклонники Ломаченко в восторге от превосходной физической формы Анастасии, сообщает Politeka.

Девушка, как и ее брат, спортсменка – она ​​закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств имени Утесова.

Также Анастасия является мастером спорта международного класса по спортивной акробатике.

К слову, недавно мы писали о супруге Василия Ломаченко.

О личной жизни нашего чемпиона известно мало: женат, есть двое детей, но нам удалось найти редкие кадры второй половинки боксера.

Также мы информировали, что чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко составил рейтинг лучших боксеров современности.

Свое имя украинский чемпион не назвал, но включил в список бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, правда, не отдав ему первенство.

При этом Василий Ломаченко также признался, какой бой считает самым легким в своей карьере.

«Самый простой бой, в котором было очень легко? Нет, не все. Думаю, это мой первый бой на профессиональном ринге с Хосе Рамиресом.

Пятерка лучших боксеров мира? На первом месте Теренс Кроуфорд, второй — Усик, третье место — Канело, четвертый — Спенс, пятый — Майки Гарсия. А я? Знаете, у меня есть специальный список», — приводит слова Ломаченко EsNews.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес: по главному поединку в карьере украинца принято радикальное решение.

Также Politeka писала, что Лопес высказался о бое с Ломаченко: "Не станет чемпионом...".

Напомним, ранее Усик рассказал историю о знакомстве с Ломаченко: "Какой-то маленький чувак".