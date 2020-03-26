Украинский боксер среднего веса Федор Черкашин сменил гражданство
Боксер получил польский паспорт, но обещает выходить на ринг с флагами обоих государств.
"Карта поляка позволяла мне получить польское гражданство. На данный момент я уже являюсь гражданином Польши. Две недели назад я сдал экзамен и получил паспорт. После боя с Мэнди я официально об этом сказал на польском телевидении. Флаг Польши у меня всегда будет присутствовать на боях. Но также сказал, что у меня всегда будет и флаг Украины, который поднимали на моих боях с самого детства. Я честно об этом сказал, и поляки это нормально восприняли", – сказал Черкашин в интервью Sport.ua.
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В Украине Федора Черкашина знают немногие. Хотя он уже провел 16 поединков на профессиональном ринге, выиграв все. Из них одиннадцать – досрочно, но большинство своих поединков боксер проводит в Польше.
Кроме того, мы писали краинский боксер среднего веса Федор Черкашин, который выступал за Польшу, победил француза Патрика Менди.
Украинец контролировал ход боя и в 7-м раунде отправил соперника в жесткий нокдаун. Менди сумел подняться, но рефери остановил бой.
К слову, судьи лишили победы украинского боксера Сергея Радченко в бою с Артуром Шпилькой из Польши.
8 марта состоялся поединок в тяжелом весе. Боксеры встретились на ринге арены Hala Sportowa в польском городе Ломжа.
Сергей Радченко (7-6, 2 нокаутом) и Артур Шпилька (24-4, 16 нокаутом) сражались 10 раундов. В итоге поляк победил по решению судей, которые выставили такие баллы: 95:93, 95:93, 94:94.
За время боя 32-летний украинский спортсмен два раза отправлял противника в нокдаун (на 3-м и 5-м раунде). Это могло принести ему победу, но в 9-м раунде рефери зафиксировали удар предплечьем со стороны Сергея Радченко и сняли с него баллы.
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