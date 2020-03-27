Фанаты бокса всегда мечтали увидеть бой, которому никогда не суждено было состояться - поединок братьев Кличко
Однако в сети появилось видео спарринга двух легендарных украинцев.
Досрочная отмена карантина в Украине: Кабмин назвал главное условие, «если это произойдет...»
Карантин ужесточили еще больше, Зеленский пошел на крайности: "Закрыть все..."
Рядом с Дорофеевой оказался другой после распада «Время и стекло», кадры дуэта: «Хороший старт»
Супруга Ломаченко восхитила шикарними формами, фото: как выглядит муза украинца
Кроме того, мы писали, что украинский боксер и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в интервью рассказал, ради чего может вернуться на ринг.
«Все спрашивают меня: «Когда ты вернешься? Ну когда ты вернешься?». Если я вернусь, то только для того, чтобы бить рекорды, а не лица. Опять же, у меня нет никаких планов по поводу возвращения. Мне есть чем заняться в жизни. Давайте посмотрим, что будет дальше», - заявил Кличко.
Ранее мы писали, что американский специалист Джеймс Али Башир сейчас не видит боксера, который мог бы претендовать на роль лидера супертяжелого дивизиона
Об этом Башир рассказал в интервью порталу Tribuna.com.
По мнению Али Башира, учитывая текущий расклад сил в "королевском" дивизионе, бывшему его лидеру Владимиру Кличко следует возобновить карьеру.
"Никто сейчас не является лучшим боксером в супертяжелом весе. Для меня сейчас нет №1. Тайсон Фьюри - не номер один, Джошуа - тоже не №1. Никто сейчас не №1. Сейчас идеальное время для Владимира Кличко вернуться в бокс. Думаю, он сможет разобраться с этими ребятами", - заявил Али Башир.
Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.
Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.