Фанаты бокса всегда мечтали увидеть бой, которому никогда не суждено было состояться - поединок братьев Кличко

Однако в сети появилось видео спарринга двух легендарных украинцев.

Кроме того, мы писали, что украинский боксер и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в интервью рассказал, ради чего может вернуться на ринг.

«Все спрашивают меня: «Когда ты вернешься? Ну когда ты вернешься?». Если я вернусь, то только для того, чтобы бить рекорды, а не лица. Опять же, у меня нет никаких планов по поводу возвращения. Мне есть чем заняться в жизни. Давайте посмотрим, что будет дальше», - заявил Кличко.

Ранее мы писали, что американский специалист Джеймс Али Башир сейчас не видит боксера, который мог бы претендовать на роль лидера супертяжелого дивизиона

Об этом Башир рассказал в интервью порталу Tribuna.com.

По мнению Али Башира, учитывая текущий расклад сил в "королевском" дивизионе, бывшему его лидеру Владимиру Кличко следует возобновить карьеру.

"Никто сейчас не является лучшим боксером в супертяжелом весе. Для меня сейчас нет №1. Тайсон Фьюри - не номер один, Джошуа - тоже не №1. Никто сейчас не №1. Сейчас идеальное время для Владимира Кличко вернуться в бокс. Думаю, он сможет разобраться с этими ребятами", - заявил Али Башир.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.