Украинский боксер Александр Усик провел тренировку со своим сыном

Видео появилось в Instagram на странице lomus_official.

На кадрах видно, как ребенок повторяет за папой - сын быстро совершает апперкотные движения.

Многие фанаты Усика утверждают, что у малыша неплохо получилось и растет будущий боксер.

"Саша хорошая тебе замена подростает", - пишут в комментариях.

Отметим, что Александр Усик является папой троих детей - двух сыновей Кирилла и Михаила, и дочки Елизаветы.

К слову, недавно украинский боксер Александр Усик рассказал,что нужно делать во время карантина.

«Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь. Мы голову забиваем лишним.

Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДЕ, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим?», – заявил боксер.

Кроме того боксер Александр Усик рассказал, что нужно сделать, чтобы в Украине был мир.

"Нужно создать дружбу между людьми. Чтобы не разделяли на московских, или на киевских, или на западенцев, или на еще кого-то", – считает боксер.

Усик сказал, что не нужно завидовать соседу, если он ездит на хорошей машине.

"Нужно жить, радоваться, бросаться снежками, улыбаться, обливаться водой", – резюмировал украинец.

Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".

Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.

Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".