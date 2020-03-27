Украинский боксер Александр Усик рассказал, как защититься от коронавируса

«Я не употребляю никакие витамины. Я употребляю лук, чеснок, красный жесткий перец, который убивает все что угодно. Нужно держать себя в форме. Дома можно делать отжимания, приседания, качать пресс.

Гречки же много закупили люди, возьмите пакет по килограмму в руки – поднимайте вверх. Обязательно проветривайте свое помещение. Обязательно каждый день, даже пару раз в день, можно помыть пол. Вот такие меры.

И самое главное – смотрите в небо и улыбайтесь, когда солнце встает».

Ранее мы писали, что фанат украинского боксера Александра Усика сделал тату с изображением кумира.

"Чем больше рисую портретов этого крутого дядьки, тем большим уважением пропитываюсь к нему и его делу", - подписал фото тату-мастер.

Усик отреагировал на данную работу и поставил лайк на пост.

Фолловерам понравилось тату и они всячески восторгаются работой в комментариях: " Ай какой славный дядька вышел👍🔥", " Огонь!🔥🔥", " 💪сильно", " 😍😍😍 очень круто".

Кроме того, британский супертяжеловес Дерек Чисора признался, что не намерен провоцировать Александра Усика для раскрутки боя.

"Мы не сможем продать этот бой, оскорбляя парня. Он же вообще не понимает по-английски. Если я пошлю, он подумает, что я пожелал ему доброго утра.

Меня ждет испытание, и в этом я честен с собой. Думаю, это будет самый тяжелый бой в моей карьере. Не из-за того, что у него нет мощи, а из-за точности его ударов и того, как он их выбрасывает. Когда он делает это - он невероятен.

Мне придется вылезти из кожи, и это правда. Чтобы донести свой удар, мне, вероятно, придется пропустить пять. Но мои желание и самоотверженность остаются прежними", - сказал Чисора.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.