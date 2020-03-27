Соперника Александра Усика Дерека Чисору многие не воспринимают как серьезную угрозу

Однако Энтони Джошуа удивлен тем, на что сейчас способен боксер.

«Чисора доставит Усику проблемы. Он меня удивил. Я смотрел бой Дерека против Прайса и думал, почему Прайс не контролирует соперника. Но потом я провел спарринг с Чисорой, и этот парень силен. Он не шутит. Его очень тяжело контролировать в течение 11-12 раундов», - считает Джошуа.

Бой запланирован на 23-е мая, но, скорее всего, будет перенесен из-за коронавируса.

К слову, британский супертяжеловес Дерек Чисора признался, что не намерен провоцировать Александра Усика для раскрутки боя.

"Мы не сможем продать этот бой, оскорбляя парня. Он же вообще не понимает по-английски. Если я пошлю, он подумает, что я пожелал ему доброго утра.

Меня ждет испытание, и в этом я честен с собой. Думаю, это будет самый тяжелый бой в моей карьере. Не из-за того, что у него нет мощи, а из-за точности его ударов и того, как он их выбрасывает. Когда он делает это - он невероятен.

Мне придется вылезти из кожи, и это правда. Чтобы донести свой удар, мне, вероятно, придется пропустить пять. Но мои желание и самоотверженность остаются прежними", - сказал Чисора.

Отметим, что самый дешевый билет на бой Усик-Чисора можно купить за 40 фунтов стерлингов (1320 гривен), а самый дорогой за 800 фунтов (26400 грн).

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.