Чемпион мира Тайсон Фьюри показал, чем занимается на карантине вместе со своей женой

Британец у себя в Instagram выложил видео, на котором схватил супругу, закинул ее на плечи, и несколько раз присел.

"День ног вместе с супругой. Еще один день на карантине", - подписал пост боксер.

Кроме того, мы писали, что Тайсон Фьюри заявил, что проведет еще два боя, и завершит карьеру.

«У меня осталось еще два боя, после чего мы с женой подумаем о том, что будем делать дальше.

Я остаюсь непобедимым, проведя 31 бой, это мой 12-й год в качестве профессионального боксера.

Я уже был неоспоримым чемпионом мира в супертяжелом весе. Когда я победил Кличко, я получил все его пояса. Так что в моем понимании Энтони Джошуа просто подобрал то, что лежало" - сказал Фьюри.

Британец заявил, что сначала он планирует провести третий бой против американца Даонтея Уайлдера, а затем встретиться с соотечественником Энтони Джошуа, чтобы объединить чемпионские пояса.

К слову, британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри нокаутировал соперника и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.

Уайлдер начал спорить с судьей о результате боя и выразил непонимание своей команде, почему остановили поединок.

Ранее мы писали, что перед боем Тайсон Фьюри заявил, что его не впечатляют нокауты Деонтея Уайлдера.

Британский боксер отметил, что бывший лидер хэвивейта Владимир Кличко бил сильнее, чем американец.

«Уайлдер не может быть самым грозным панчером, поскольку он не смог нокаутировать «Цыганского короля». Я принял его мощнейшие удары на челюсть и смог подняться. Не думаю, что Деонтей бьет сильнее, чем Кличко.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

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