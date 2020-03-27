"Только так это можно было закончить"

Американский боец Майк Перри нокаутировал незнакомца, который оскорблял его на улице

Видео появилось у него в Instagram.

"Он ударил меня в область рта, поэтому все и начали снимать видео. Я создал свободное пространство, а он продолжал размахивать своими кулаками. Когда я встал в боевую стойку, он отвлекся и пропустил удар. Только так это можно было закончить. Я мог добить его на земле, но отошел, чтобы поговорить с полицией", – подписал он видео в Instagram.

Ранее мы писали, что лучший нокаут в карьере Ломаченко показали в сети.

Обладатель поясов WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в течение своей профессиональной карьеры оформил 10 досрочных побед, но большинство боев заканчивались либо снятием соперников, либо бади-панчами.

Но есть один нокаут, который стоит особняком – лучшее завершения боя от украинца.

Это был пятый раунд поединка против Романа Мартинеса (30-4-3, 18 КО), дебюта Ломаченко во втором полулегком весе. На кону встречи стоял пояс WBO и он, конечно же, уехал в Аккерман.

Нокаут, который был настолько крутым, что украинец не стал сдерживать себя и крутанул заднее сальто сразу же после отсчета рефери.

Напомним, недавно мы опубликовали топ-5 лучших боксеров в истории: кто так и остался непобежденным.

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