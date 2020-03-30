Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал на странице в соцсети скандальный пост
Так, украинец посоветовал православным христианам в своем Instagram сделать крест на двери, сообщает Politeka.
В случае отсутствия креста чемпион мира советует сделать его пальцами, обмоченными в оливковое масло.
«Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как вчера был отслужен Параклис Божией Матери и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе», – написал Василий Ломаченко.
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Спустя какое-то время Ломаченко удалил публикацию.
Напомним, что Василий Ломаченко уже попадал в скандалы из-за публикаций в сети. Боксер разместил на своей личной странице в Instagram видео с российским спецназом.
В ролике голос за кадром читает стихотворение о православной вере, а в самом видео показаны кадры с участием российских вооруженных сил.
В конце видео появляется надпись: "Благодарим за помощь вежливых людей".
В комментариях поклонники вылили на спортсмена много неприятных слов:
"Зачем такое видео выкладывать в профиль, не надо совмещать военных и духовность. Духовность нас этому не учит, я Вас уважаю Василий, но не стоит", "Российская пропаганда вежливых людей и жирных попов...надеюсь это случайно попало на вашу страницу...люди в этой форме убивают украинцев под одобрение церкви..", " Вася, это что за зашквар? Вежливые люди? Российский спецназ? Может объяснишь ход мысли??".
Напомним, о бое Ломаченко - Лопес: по главному поединку в карьере украинца принято радикальное решение.
Также Politeka писала, что Лопес высказался о бое с Ломаченко: "Не станет чемпионом...".
Напомним, ранее Усик рассказал историю о знакомстве с Ломаченко: "Какой-то маленький чувак".