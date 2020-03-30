Украинский боксер Василий Ломаченко извинился перед православными христианами за скандальную публикацию на своей странице

Украинец разместил новый пост в Instagram, сообщает Politeka.

"Приношу свои извинения всем православным. Предыдущий пост я должен был сначала проверить через достоверный источник, а затем выкладывать его. Я удалил его в связи с тем, что эта информация оказалась фейковой. Еще раз простите. И спаси, Господи, нас всех", - написал боксер.

"Лааадно, оливковое масло всегда пригодится)", " Все ровно нужное дело! 🙌 Не помешает!", " Призывал сделать крест на обратной стороне двери, тяжело боксерам бошка совсем отбитая", " Скоро будет не смешно", - пишут в комментариях.

Напомним, украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал на странице в соцсети скандальный пост.

Так, украинец посоветовал православным христианам в своем Instagram сделать крест на двери.

В случае отсутствия креста чемпион мира советовал сделать его пальцами, обмоченными в оливковое масло.

«Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как вчера был отслужен Параклис Божией Матери и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе», – написал Василий Ломаченко.

Спустя какое-то время Ломаченко удалил публикацию.

Напомним, о бое Ломаченко - Лопес: по главному поединку в карьере украинца принято радикальное решение.

Также Politeka писала, что Лопес высказался о бое с Ломаченко: "Не станет чемпионом...".

Напомним, ранее Усик рассказал историю о знакомстве с Ломаченко: "Какой-то маленький чувак".