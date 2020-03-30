Украинский боксер Владислав Сиренко должен был вернуться в ринг 28 марта

Но бой был перенесен из-за эпидемии коронавируса.

В своем предыдущем поединке Сиренко нокаутировал в первом раунде итальянца Ивана Ди Берардино (9-2-1, 6 КО), пишет xsport.ua.

Соперник украинца дрался «грязно»: во время клинча бил Сиренко головой и пытался устроить из бокса драку, и буквально сразу за это и поплатился. В конце стартовой трехминутки украинец уложил соперника на канвас.

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ВИКТОР ВЫХРИСТ. 27 ЛЕТ

Виктор Выхрист (1-0, 1 КО) смог в выиграть чемпионат Европы и Европейские игры, что сделало его одним из главных претендентов на титул олимпийского чемпиона 2020 года в Токио.

Перспективы: Сразится за титул чемпиона мира.

ВЛАДИСЛАВ СИРЕНКО. 25 ЛЕТ

Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) в основном боксирует ЮАР, где находится его промоутерская компания. При этом, украинец также выступал в США, Украине и Германии. До профессионального бокса Сиренко сражался в аматорах и полупрофессионалах за команду «Украинских атаманов», где у него были как хорошие бои, как и неудачные.

Перспективы: Сразится за титул чемпиона мира.

СЕРГЕЙ БОГАЧУК. 24 ГОДА

Богачук стал знаменитым благодаря полупрофессиональной карьере, а самый значимый его бой – это когда он перебил олимпийского чемпиона 2012 года Роньеля Иглесиаса Сотолонго. В своих следующих боях украинец также показывал очень яркие схватки, уничтожая соперников в рубке как Артуро Гатти.

Перспективы: Сразится за титул чемпиона мира.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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