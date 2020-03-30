Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал скандальный пост Василия Ломаченко

Напомним, Ломаченко призвал православных христиан рисовать кресты на дверях оливковым маслом. В Instagram Редкач высмеял совет Ломаченко.

"Косяк хороший был. Ребята, масло у кого есть оливковое? Васи инстаграм взломали, походу", - написал Редкач в комментариях.

Кроме того боксер упомянул об этом в своем следующем посте.

"Сейчас как е*анашки ломанутся в магазины, будут толкаться, вырывать друг у друга остатки гречки и точно заразятся даже те, кто еще за эти дни чудом уцелел. Главное - крест не рисуйте дома на дверях оливковым маслом", - написал Редкач.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал на странице в соцсети скандальный пост.

Так, украинец посоветовал православным христианам в своем Instagram сделать крест на двери.

В случае отсутствия креста чемпион мира советовал сделать его пальцами, обмоченными в оливковое масло.

Спустя какое-то время Ломаченко удалил публикацию, заявив, что информация оказалась фейковой.

Напомним, о бое Ломаченко - Лопес: по главному поединку в карьере украинца принято радикальное решение.

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