Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал скандальный пост Василия Ломаченко
Напомним, Ломаченко призвал православных христиан рисовать кресты на дверях оливковым маслом. В Instagram Редкач высмеял совет Ломаченко.
"Косяк хороший был. Ребята, масло у кого есть оливковое? Васи инстаграм взломали, походу", - написал Редкач в комментариях.
Кроме того боксер упомянул об этом в своем следующем посте.
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"Сейчас как е*анашки ломанутся в магазины, будут толкаться, вырывать друг у друга остатки гречки и точно заразятся даже те, кто еще за эти дни чудом уцелел. Главное - крест не рисуйте дома на дверях оливковым маслом", - написал Редкач.
К слову, украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал на странице в соцсети скандальный пост.
Так, украинец посоветовал православным христианам в своем Instagram сделать крест на двери.
В случае отсутствия креста чемпион мира советовал сделать его пальцами, обмоченными в оливковое масло.
Спустя какое-то время Ломаченко удалил публикацию, заявив, что информация оказалась фейковой.
Напомним, о бое Ломаченко - Лопес: по главному поединку в карьере украинца принято радикальное решение.
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Напомним, ранее Усик рассказал историю о знакомстве с Ломаченко: "Какой-то маленький чувак".