В UFC показали подборку зрелищных нокаутов, сделанных ударом ногой – ап-киком
Но, издание xsport.ua напомнило, что самый известный нокаут ап-киком был сделан не в UFC.
Во времена легендарного японского промоушена Pride Гегард Мусаси, уходя от борьбы легенды бразильского джиу-джитсу Роналдо «Жакаре» Соузы, провел удар, который вошел в инструкции по MMA.
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К слову, нокаут от Юниела Дортикоса в бою с американцем Эндрю Табити показали в сети.
Поединок за вакантный пояс чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF, которым раньше владел Александр Усик, прошел в рамках полуфинала 2-го сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) 15 июня в Риге (Латвия).
В конце десятого раунда Дортикос убойным ударом с правой вырубил Табити.
К слову, американец Альберт Хьюз установил мировой рекорд.
В возрасте 70 лет он победил Тремейна Таунса и стал самым пожилим профессиональным боксером.
70-летний Хьюз победил 43-летнего соперника нокаутом, в результате чего попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Хьюз завершил карьеру в 1983 году, поэтому бой с Таунсом стал для него первым за 36 лет.
На счету 70-летнего боксера 22 боя, из которых 11 завершились победой, семь – поражением, а еще четыре – ничьей.
Таунс также вышел на ринг после долгого перерыва в карьере – 12 лет.
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