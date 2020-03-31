Украинский боксер Владимир Кличко обратился к соотечественникам из-за пандемии коронавируса

Сейчас украинец находится на изоляции в Нью-Йорке, он призвал украинцев сидеть по домам и не нарушать режим карантина.

"Друзья, в нынешнем кризисе и вызове, через который проходит практически весь мир, есть главный и просто принцип: если ты дома – значит, ты защищен. Улетев до начала пандемии, я нахожусь за пределами Украины. Но мыслями я с вами, на Родине. Сегодня сложная ситуация во всем мире, а особенно в США.

Вирус бушует и распространяется с огромной прогрессией. Много заболевших и, увы, умерших. Даже здесь не хватает элементарных средств защиты, а в Нью-Йорке в центральном парке развернули полевой госпиталь. Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе! И первое, что нам нужно соблюдать – это меры предосторожности и ограничения. И когда вам говорят "останьтесь дома" – это значит, останьтесь дома и обезопасьте себя. Никакая встреча не стоит того, чтобы быть брошенными на весы жизни", – сказал Владимир повышенным тоном.

К слову, украинский боксер Александр Усик рассказал, как защититься от коронавируса.

«Я не употребляю никакие витамины. Я употребляю лук, чеснок, красный жесткий перец, который убивает все что угодно. Нужно держать себя в форме. Дома можно делать отжимания, приседания, качать пресс.

Гречки же много закупили люди, возьмите пакет по килограмму в руки – поднимайте вверх. Обязательно проветривайте свое помещение. Обязательно каждый день, даже пару раз в день, можно помыть пол. Вот такие меры.

И самое главное – смотрите в небо и улыбайтесь, когда солнце встает».

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.