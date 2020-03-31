Теофимо Лопес заявил, что его бой против Василия Ломаченко не продлится 12 раундов

"Точно нет. И не думаю, что бой получится соревнованием в техническом мастерстве. То есть в какой-то момент я его просто перееду и забыкую. Посмотрим, умеет ли он держать удар", – цитирует слова Лопеса издание vRinge.

Кроме того, он заявил, что хочет драться с украинским боксером, несмотря на перенос их боя.

"Да, конечно же и дальше планирую драться с Ломаченко. И только после этого поднимусь в первый полусредний вес (до 63,5 кг). В последнем проведенном поединке против Ричарда Комми я легко сделал лимит веса, но до этого у меня был непростой 9-недельный тренировочный лагерь. Так что в случае чего могу и задержаться в дивизионе", – добавил американец.

Кроме того, мы писали, что американский боксер в легком весе Теофимо Лопес в очередной раз пригрозил украинскому чемпиону Василию Ломаченко.

"Не важно когда, не важно где, я просто хочу надрать ему зад", – цитирует Лопеса Top Rank.

К слову, бой в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом отменен.

Поединок должен был пройти 30 мая в Нью-Йорке (США).

Об отмене стало известно после того, как Всемирная боксерская организация (WBO), чемпионским поясом которой владеет наш соотечественник, объявила об отмене всех поединков под своей эгидой до 30 июня.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.