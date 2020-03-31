Украинский боксер в полусреднем весе Карен Чухаджян сообщил, что заразился в бою с россиянином Сергеем Воробьевым

Напомним, что поединок состоялся 1 февраля.

«Хотел бы и я показать свои домашние тренировки, но сейчас я на вынужденном отдыхе. Так случилось, что мой карантин начался еще в начале марта, когда меня положили в больницу.

Дело в том, что во время боя я заразился гепатитом А (болезнь Боткина). Заразился им от соперника.

Скажу сразу, он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чем никого не обвиняю и вас прошу удержаться от негативных комментариев. Сергей написал мне и сказал, что ему жаль, что так вышло", — сообщил Чухаджян в Facebook.

Также боксер признался, что уже выздоровел, но пока ему запрещены физические нагрузки.

Напомним, что 23-летний украинский полусредневес (до 66,7 кг) Карен Чухаджян понизил статус россиянина Сергея Воробьёва.

Карен Чухаджян завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA.

Так, после первого раунда, который завершился почти равным счетом у обоих противников, Карен забрал инициативу и в дальнейшем только раззадоривался. Он успешно перехватывал атаки и работал под первым номером, поражая Воробьёва сериями ударов.

Скоро выяснилось, что кроме отлаженного джеба в арсенале Сергея нет примечательных козырей, и поединок всё больше походил на односторонний декласс.

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