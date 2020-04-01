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К слову, яркий нокаут от двухметрового украинского боксера муай-тай Олега Приймачова появился в сети.
29-летний уроженец села Засулля (Лубенский район, Полтавская область), который в прошлом году выиграл чемпионат мира, вырубил оппонента убийственным ударом колена в голову
Ранее мы писали, что украинский боец Муай-тай Анатолий Шпонарский победил на турнире в Таиланде очередного соперника. Сделал он это в изящной манере. Соперник даже не успевал реагировать на удары украинца.
Видео избиения появилось на канале Іnstagram украинской ассоциации Муай-тай. Подпись к видео гласит «Серия ударов Анатолия Шпонарского точно в цель в бою против соперника из Таиланда.
Пятый раунд поединка украинец начал мощно и, в итоге, победил по очкам». Шпонарский мощно работал ногами, и у соперника просто не было шансов опомниться.
«Натаскал славно», «Подсечка топ», «Слава Украине», «Красиво», «Сильный», «Лучший», - комментируют видео подписчики.
Напомним, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе: "Это абсолютная глупость".
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