Украинский средневес Федор Черкашин показал, чем занимается в свободное время

Украинец, который в начале марта уверенно получил победу на вечере бокса в Польше, показал скорость рук во время карантина.

Черкашин показал скорость работы рук 💪 Украинец с пользой проводит время на карантине 👏 #украинскийбокс #черкашин #лакипанчнет #ukrainianboxing #cherkshyn #luckypunchnet

К слову, яркий нокаут от двухметрового украинского боксера муай-тай Олега Приймачова появился в сети.

29-летний уроженец села Засулля (Лубенский район, Полтавская область), который в прошлом году выиграл чемпионат мира, вырубил оппонента убийственным ударом колена в голову

Ранее мы писали, что украинский боец Муай-тай Анатолий Шпонарский победил на турнире в Таиланде очередного соперника. Сделал он это в изящной манере. Соперник даже не успевал реагировать на удары украинца.

Видео избиения появилось на канале Іnstagram украинской ассоциации Муай-тай. Подпись к видео гласит «Серия ударов Анатолия Шпонарского точно в цель в бою против соперника из Таиланда.

Пятый раунд поединка украинец начал мощно и, в итоге, победил по очкам». Шпонарский мощно работал ногами, и у соперника просто не было шансов опомниться.

«Натаскал славно», «Подсечка топ», «Слава Украине», «Красиво», «Сильный», «Лучший», - комментируют видео подписчики.

Напомним, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе: "Это абсолютная глупость".

Как сообщала Politeka, Усик рассказал историю о знакомстве с Ломаченко: "Какой-то маленький чувак".

Также Politeka писала, что конфуз боксера во время боя попал на видео: "Выпал из трусов".