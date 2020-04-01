Украинский боксер Александр Усик попал в скандал из-за своего архивного фото
В то время, когда крымчанин выступал за "Украинские Атаманы", он сделал фото возле граффити, которое якобы восхваляет Иосифа Сталина.
"Viva Stalin", - написано на стене, рядом изображены серп и молот.
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В комментариях под постом паблика "Баба і кіт" пользователи сети разразились гневными словами: " Голова потрібна щоб нею їсти і тримати удари.Все", " А маковку напрочь отбили у этого кренделя", " немає чим пишатися це сором такі чемпіони".
Напомним, что украинский боксер Александр Усик рассказал,что нужно делать во время карантина.
«Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь. Мы голову забиваем лишним.
Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДЕ, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим?», – заявил боксер.
Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".
Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.
Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".