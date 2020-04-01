Чемпион американских школьных турниров по вольной борьбе Кэнаан Бауэр предотвратил похищение трех детей на заправке

22-летний преступник, как сообщает KOB4, настиг мать троих детей в магазине.

Бауэр, который в тот момент находился у заправки, заметил потасовку и прибежал на помощь. У подростка получилось задержать подозреваемого и удерживать его до приезда полиции.

Ранее мы писали, что украинский боец Муай-тай Анатолий Шпонарский победил на турнире в Таиланде очередного соперника. Сделал он это в изящной манере. Соперник даже не успевал реагировать на удары украинца.

Видео избиения появилось на канале Іnstagram украинской ассоциации Муай-тай. Подпись к видео гласит «Серия ударов Анатолия Шпонарского точно в цель в бою против соперника из Таиланда.

Пятый раунд поединка украинец начал мощно и, в итоге, победил по очкам». Шпонарский мощно работал ногами, и у соперника просто не было шансов опомниться.

«Натаскал славно», «Подсечка топ», «Слава Украине», «Красиво», «Сильный», «Лучший», - комментируют видео подписчики.

Напомним, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе: "Это абсолютная глупость".

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