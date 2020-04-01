Скандально известный блогер и журналист Анатолий Шарий похвастался общением с украинским боксером Александром Усиком

Об этом Шарий сообщил на своей странице в Instagram.

«Пообщались с Сашей по поводу того, как еще можно помочь старикам на неподконтрольной и самым нуждающимся на подконтрольной. Придумали кое-что. Реально, нам нужно быть вместе, чтобы победить эту проблему».

К слову, в августе прошлого года Александр Усик оскандалился своим восхищением Анатолием Шарием.

Крымский боксер вывел в прямой эфир в Instagram свое общение со скандальным блогером-беглецом, во время которого они рассыпались в комплиментах друг другу.

Усик признался, что смотрит Шария с 2014 или 2015 года, а посоветовал ему это делать другой украинский боксер Александр Гвоздик.

«Я тебя смотрю с 2014 или 2015 года. А посоветовал мне посмотреть Александр Сергеевич Гвоздик. Так что мы иногда всей командой просматриваем твои видео», — сообщил Усик.

Шарий в свою очередь, расхваливая боксера, заявил, что не любить его могут только «уп*ротые и к*нченные».

Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".

Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.

Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".