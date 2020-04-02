Тренировки могут стать причиной серьезных травм
Это продемонстрировал герой видео, которое активно распространяется в сети. На записи можно увидеть, как на человека падает тяжелый металлический снаряд.
Мужчина несколько раз поднимает тяжелый снаряд над головой, стоя в специальной раме для упражнений. Однако когда он пробует изменить стойку, на него падает спортивный инвентарь.
О деталях инцидента известно мало. Неизвестным является место событий, ее участник, его профессиональный уровень подготовки. Из видео можно сделать вывод, что мужчина находился в довольно неплохой физической форме, судя по его мышцам.
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Также неизвестно, насколько пострадал мужчина на видео. Но удар такого массивного металлического изделия в районе груди должен однозначно стать причиной травмы, которая может даже нести угрозу жизни.
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Произошло это в Лондоне, где в октагон вышли полусредневесы Марк Гаррет и Сэм Херон.
Едва прозвучал сигнал к началу схватки, как Гаррет мощным хайкиком в голову «срубил» Херона, отправив его в глухой нокаут.
На это бойцу-рекордсмену понадобились 1,13 секунды, после чего он получал поздравления, а поверженный противник — помощь врачей.
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