Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, показала свою невероятную растяжку

Оригинальное фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке Анна лежит на полу и смотрит в ноутбук. Одна нога ее поднята вверх. Таким образом, гимнастка продемонстрировала чудеса растяжки.

За два часа пост Ризатдиновой собрал более 2,2 тысячи лайков. Поклонники хвалят звезду за ее отличную физическую форму.

«Отличная растяжка!», «Это 9 день упражнений?))) Хочу быть такой как ты», «Как говорят у нас на борту:I like your stile. Еще бы с чашечкой кофе, и вообще стандартная ситуация», - пишут пользователи сети.

Как известно, на время карантина Ризатдинова запускала челлендж для всех желающих сесть на шпагат. Каждый день она публиковала упражнения для растяжки. Спортсменка обещала, что неделю занимаясь по этим упражнениям можно приблизить себя к шпагату.

Стоит отметить, что в последнее время контент Ризатдиновой стал напоминать страницу российской балерины, известной своими шпагатами. Она уже как Анастасия Волочкова начала публиковать свои умения слишком часто.

Так, недавно Ризатдинова показала, как садится на шпагат прямо посреди супермаркета. Правда, чуть позже гимнастка это видео удалила.

Напомним, что Анна Ризатдинова застыла в необычной позе ради эффектного фото: "Завораживает!".

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова из «Танців з зірками» расставила ноги и сверкнула упругим телом: глаз не оторвать.

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова без стыда раздвинула ноги прямо на камеру: круче Волочковой.